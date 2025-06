Eigentlich sollte der Sonderbericht zur Maskenbeschaffung in der Coronakrise nicht öffentlich werden. Selbst dem Parlament hat ihn die Regierung lange vorenthalten. Nun veröffentlicht t-online das gesamte Dokument.

"Gegen den Rat seiner Fachabteilungen"

Er habe die Beschaffung fachfremd durch das Ministerium durchführen lassen und sei "gegen den Rat seiner Fachabteilungen" in großem Umfang persönlich eingestiegen, statt sie bei den Beschaffungsämtern des Bundes zu belassen. Vor allem seine persönlichen Absprachen mit Lieferanten und Dienstleistern seien die Ursache für Rechtsstreite in Milliardenhöhe.

t-online stellt den Bericht mit 188 Seiten, der über Monate nicht einmal dem Parlament zur Verfügung gestellt wurde, nun für die Öffentlichkeit online. Er ist weiterhin als "Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch" eingestuft. Die Redaktion ist der Ansicht, dass Transparenz des Regierungshandelns in diesem Fall das Geheimhaltungsinteresse des Staates und der beteiligten Firmen überwiegt.

Kritikpunkt: "Politischer Ehrgeiz"

So heißt es im Bericht unter anderem zu Spahns Handeln: "Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber, wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team 'Staat', sondern als Team 'Ich" gehandelt wird." Die Entscheidung Spahns, die Beschaffung allein meistern zu wollen, ziehe bis heute "erhebliche Kosten und Risiken" nach sich. Bereits andere Medien hatten über diese Passagen berichtet.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Spahn damals der "funktionierenden Bundesverwaltung" und den Beschaffungsbehörden nicht vertraut habe. So habe es keine "bedarfsgerechte Steuerung" durch das Ministerium gegeben. "In der Folge wurde über den im Krisenstab festgelegten Bedarf hinaus beschafft."