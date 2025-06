Donald Trump: Der US-Präsident wirft Dimitri Medwedew vor, "ganz beiläufig das N-Wort" gesagt zu haben. (Quelle: Carlos Barria/Reuters Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump hat den ehemaligen russischen Präsidenten Dimitri Medwedew scharf angegriffen. "Habe ich richtig gehört, dass der ehemalige russische Präsident Medwedew ganz beiläufig das 'N-Wort' (Nuklear!) in den Mund genommen hat?", schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social .

Medwedew rudert nach Trump-Attacke zurück

Trump interpretierte den Post offenbar so, als würde Medwedew auch Russland einbeziehen. "Hat er das wirklich gesagt oder ist das nur eine Erfindung meiner Fantasie?", schrieb Trump weiter. Das 'N-Wort' sollte nicht so leichtfertig verwendet werden, betonte er. "Ich schätze, deshalb ist Putin 'DER BOSS'", so der US-Präsident.