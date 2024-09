Der "nackte Trump" besteht aus Schaumstoff und Metall und soll etwa 2.700 Kilogramm wiegen. Die Gliedmaßen und der Körper hängen an einem Baukran und erinnern so an eine Marionette. Auch Trumps Geschlechtsteil ist zu erkennen und wenig schmeichelhaft dargestellt. Das Gelände um die Statue ist eingezäunt. Wie lange das Kunstwerk an Ort und Stelle bleiben wird, ist unklar.