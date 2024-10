Trump und Epstein

Bisher ließ sich Donald Trump nie nachweisen, dass er an den Verbrechen von Jeffrey Epstein beteiligt war. Der reiche Investmentbanker wurde als Sexualstraftäter verurteilt und starb 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte. Jedoch behauptet das frühere Model Stacey Williams, Trump habe sie 1993 in seinem New Yorker Hochhaus sexuell belästigt, während Epstein dabei zusah. Es sei "ein verdrehtes Spiel" zwischen den beiden Männern gewesen, so Williams.

Trump hat nie bestritten, dass er damals eng mit Epstein befreundet war. "Großartiger Typ, mit dem kann man Spaß haben", sagte Trump 2002 über Epstein in einem Interview mit dem "New York Magazine". 1985 kaufte Trump Mar-a-Lago in Palm Beach, 1990 erwarb Epstein eine Villa in der Nachbarschaft. Dort hat Epstein mutmaßlich Hunderte Personen – zum Teil minderjährig – missbraucht und vergewaltigt.

Eine Frau reichte anonym Klage ein, in der sie Trump und Epstein vorwarf, sie mit 13 Jahren als Sexsklavin festgehalten und vergewaltigt zu haben. Die Klage wurde zweimal vom zuständigen Richter abgewiesen, beim dritten Mal zog die Frau ihre Klage selbst zurück. Zuvor sei sie eingeschüchtert worden, berichtete die Anwältin der Klägerin. Im Jahr 2004 sollen sich Trump und Epstein im Streit um ein Anwesen in Palm Beach überworfen haben.

Öffentliche Reaktionen

Viele der Vorwürfe gegen Trump wurden während seiner ersten Präsidentschaftskampagne 2016 publik. Medien berichteten intensiv über die Fälle, und diese wurden breit diskutiert. Die "New York Times" veröffentlichte einen Artikel, der auf Gesprächen mit 50 Frauen basierte, die privat mit Trump zu tun hatten. Der Artikel sollte zeigen, wie Trump sich Frauen gegenüber oft grenzüberschreitend verhält. Doch die überwältigende Fülle an Vorwürfen hat Trump auf seinem Weg an die Spitze des reichsten und mächtigsten Landes der Welt nicht aufgehalten.