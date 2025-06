Diese Bücher sollen Schüler in den USA nicht mehr lesen

Ein Bücherstpapel (Symbolbild): In dne USa sind zahlreiche Bücher verbannt. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorstdpa/dpa-bilder)

Sie gehören zu absoluten Klassikern der Weltliteratur: Bücher wie das Tagebuch der Anne Frank oder "1984" wurden in den USA teils aus Bibliotheken verbannt.

In mehreren US-Bundesstaaten sind zahlreiche Literaturklassiker aus Schulunterricht und öffentlichen Bibliotheken verbannt. Laut dem Autorenverband PEN America wurden im vergangenen Jahr in 220 Schulbezirken in 29 Bundesstaaten mehr als 10.000 Fälle von Buchverboten dokumentiert. Florida und Iowa verzeichnen dabei die meisten Eingriffe. Besonders oft betroffen sind Bücher, die sich mit Rassismus, Geschlechterrollen, queerer Identität oder der US-amerikanischen Geschichte auseinandersetzen.