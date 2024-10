Donald Trump hat einen neuen Plan offenbart, um Gelder und potenzielle Wähler zu gewinnen. Doch Experten warnen davor – und nennen ihn "Betrug". Was steckt dahinter?

Noch rund drei Wochen sind es bis zur Präsidentschaftswahl in den USA – und die Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump versuchen alles zu mobilisieren, was jetzt noch geht. Dazu gehört vor allem, Geld für letzte Werbekampagnen einzusammeln, mit denen sie unentschlossene Wähler in den sogenannten Swing States überzeugen wollen.

Der Ex-Präsident hat jetzt offenbar eine neue Idee, wie er sowohl an Geld kommt – als auch an die Stimmen einer bestimmten Wählergruppe. Eine Idee, vor der Experten warnen, und die zahlreiche Nutzer auf der Plattform X als "Betrug" bezeichnen. So fragt ihn eine Nutzerin: "Hören Sie jemals auf, zu betrügen? Es ist so geschmacklos."

Denn Trump hat einen "Tokensale" angekündigt, also den Verkauf sogenannter digitaler Token, die wie Beteiligungsrechte im Kryptobereich funktionieren. Mit diesem Tokenverkauf will Trump laut dem Portal "The Block" 300 Millionen US-Dollar einnehmen. Nutzer können sich die Token ab Dienstag sichern, mit denen sie wiederum ein Stimmrecht bei Entscheidungen auf der dahinterstehenden Plattform bekommen sollen.

Trumps Sohn kündigte "Finanzrevoultion" an

Hinter dem angekündigten "Tokensale" steckt die Firma World Liberty Financial, die Trump gemeinsam mit seinen Söhnen und weiteren Unternehmern bereits im September ins Leben gerufen hat. Donald Trump Jr. sagte damals, man wolle eine "Finanzrevolution" starten. Beabsichtigt wird demnach, dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) auf Grundlage der Blockchain-Technologie anzubieten, die prinzipiell klassische Vermittler wie Banken überflüssig machen soll. Mehr zu Blockchain lesen Sie hier.

World Liberty Financial soll es Nutzerinnen und Nutzern zum Beispiel ermöglichen, einander Kryptowährungen zu leihen. Solche Dienstleistungen werden auch von zahlreichen anderen Plattformen angeboten.

Projektleiter des Trump-Projekts sind die Kryptowährungsunternehmer Zachary Folkman und Chase Herro. Sie kündigten an, dass auf der Plattform in erster Linie sogenannte Stablecoins verwendet würden, die meist an den Wert einer konventionellen Währung gekoppelt sind, häufig den Dollar. Dadurch sind sie gefeit gegen die mitunter heftigen Kursschwankungen im Kryptosektor.

World Liberty Financial wolle eine Plattform schaffen, die für die Menschen leicht zugänglich sei, kündigte Folkman an. Über die Token erhielten Käufer das Recht, sich an der Verwaltung der Plattform zu beteiligen, sagten die Projektleiter. 63 Prozent der Token sollten der Öffentlichkeit angeboten werden, 20 Prozent an das Gründerteam gehen und der Rest als Belohnung für die Nutzer – also die Käufer – reserviert werden.

Umstrittene Kryptounternehmer

Allein: Folkman und Herro sind stark umstritten. Herro nennt sich selbst stolz "Dreckskerl des Internets", er sei in der Lage, "jedem alles zu verkaufen", wie er einmal behauptete, schreibt die "New York Times". Folkman war Chef einer Firma mit dem Namen "Date Hotter Girls": Hier gab er unter einem Pseudonym Ratschläge, wie man Frauen in Bars anspricht.

Die beiden Männer waren in den vergangenen Jahren als Start-up-Unternehmer tätig, in der Zeit hinterließen sie jedoch unbezahlte Schulden und Steuern, schreibt die "New York Times" weiter. Auch wurde gegen ihre Firmen geklagt.

Trump Jr. lobte die beiden indes bei einer Onlinepräsentation im September. "Man könnte sie in einen Sitzungssaal bei Goldman Sachs setzen und sie würden die Leute im Raum übertrumpfen", sagte er.

Experte: "Ein Haufen Unsinn"