(Quelle: Lyndsie Schlink) Zur Person Koleman Strumpf (56) ist Experte für Prognosemärkte und Industrieökonomie. Als Professor leitet er den Lehrstuhl für politische Ökonomie an der Wake Forest University in North Carolina. Seine Arbeiten werden in wissenschaftlichen Zeitschriften wie dem "American Economic Review", "Journal of Political Economy" oder dem "Journal of Public Economics" veröffentlicht.

Aber angenommen, jemandem geht es nicht um sein eigenes Geld, sondern darum, als Wahlkampfhilfe eine Art selbsterfüllende Prophezeiung zu erzeugen? Menschen könnten die Märkte doch mit großen Geldbeträgen manipulieren.

Ja, jemand könnte versuchen, Trumps Chancen künstlich zu erhöhen, um ihn als stärkeren Kandidaten erscheinen zu lassen und damit Wähler zu beeinflussen. Allerdings habe ich bislang keine Beweise dafür gesehen, dass Wettmärkte die Wahlergebnisse auf diese Weise beeinflusst haben. Vor etwa 15 Jahren habe ich sogar mal selbst versucht, Märkte zu Forschungszwecken zu manipulieren. Aber andere Händler erkannten schnell, dass die Preisbewegungen nicht auf echten Informationen basierten und haben sich entsprechend angepasst. Die Märkte neigen dazu, sich selbst zu korrigieren.

Kurz gesagt, ein solcher Wettmarkt ist im Grunde "to big to fail", hat also zu viele Akteure, die ernsthaft wetten?

Ja, so könnte man das sagen.

Donald Trump hatte kürzlich einen PR-Auftritt bei McDonald's, indem er dort, mit Schürze bekleidet, vorgab, Fritten zu verkaufen. Damit erzeugte er eine immense mediale Aufmerksamkeit. Können solche Aktionen den Markt beeinflussen?

Großartiges Beispiel, denn die Wettmärkte sind hier tatsächlich sehr nützlich, um zu beurteilen, ob Ereignisse wie dieses von Bedeutung sind. Man kann einen Artikel über Trumps Besuch bei McDonald's lesen und den analytischen Überlegungen des Autors folgen. Aber anstatt zu raten, ob es einen Einfluss hatte, kann man sich die Märkte ansehen. Interessanterweise stieg der Marktpreis von Trump nach dem McDonald's-Ereignis leicht, aber spürbar an. Ein Hinweis darauf, dass die Aktion bei Menschen Anklang gefunden hat. Der Vorteil dieser Märkte ist, dass sie sofortiges Feedback geben, im Gegensatz zu Umfragen, die Tage benötigen, um durchgeführt zu werden.

Sie beobachten die Entwicklungen in den Wettmärkten in diesem Wahlkampf seit Monaten. Haben Sie andere, besondere Veränderungen bemerkt?

Einige Händler haben zuletzt mit erheblichen Mitteln auf Trump gewettet, was seine Chancen weiter erhöht hat. Darum gab es Diskussionen in der Presse, unter anderem im "Wall Street Journal" und in der "Financial Times". Aber nach wie vor halte ich das nur für Hinweise auf Marktmanipulation, aber für keine guten Beweise. Denn Korrekturen solcher Ausschläge finden nicht auf einer Plattform wie Polymarket selbst statt. Auch andere Plattformen wie Betfair und Predictit stimmen bezüglich der Gewinnchancen weiterhin überein. Das deutet darauf hin, dass diese Händler aus starken Überzeugungen oder möglicherweise nach Insiderinformationen handeln, anstatt Manipulationen vorzunehmen.

In regulären Aktienmärkten ist der Handel mit Insiderinformationen illegal. Würden Sie sagen, dass in Wettmärkten ein Graubereich existiert, in dem solche Informationen zu erheblichen Gewinnen führen und potenziell Korruption oder Manipulation verursachen könnten?