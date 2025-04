Die Zahlen von Tesla sind verheerend. Als will sich Donald Trumps Sonderberater Elon Musk wieder verstärkt um seinem E-Autokonzern kümmern. "Wir müssen ihn an einem bestimmten Punkt gehen lassen, damit er sich darum kümmern kann", sagte der US-Präsident. Nur ein bis zwei Tage kann Musk künftig für "Doge" aufbringen, dem Departement of Government Efficiency – der staatlichen Agentur für effizientere Regierungsarbeit. Das im Weißen Haus angesiedelte Team, soll den Staat drastisch verschlanken, unter anderem durch massiven Stellenabbau .

Doch fällt die Zwischenbilanz verheerend aus: So kostet die Entlassungswelle den Staat durch Abfindungen, Gerichtskosten, Wiedereinstellungen und Produktivitätsverluste rund 135 Milliarden Dollar, belegen Recherchen der Zeitung "New York Times". Trotz der hohen Kosten verfehlt Musk demnach sein Sparziel: Statt der ursprünglich im Wahlkampf angekündigten Einsparungen von bis zu zwei Billionen Dollar durch Musks Einsatz, bringen die Personalkürzungen nur 150 Milliarden Dollar ein.

Musks Entlassungen rächen sich oftmals

Nach Informationen der "New York Times" betreffen die Kürzungen rund ein Zehntel der 2,4 Millionen zivilen Bundesangestellten in den USA. Trump hatte im Wahlkampf radikale Kürzungen der Staatsausgaben versprochen. Unter anderem durch Massenentlassungen aus dem Staatsdienst. "Erinnert Euch, wir müssen ein Land retten", so Trump. Der schlanke Staat gehört zum Leitbild der neuen Rechten in den USA.