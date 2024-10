In den letzten Tagen vor der US-Präsidentschaftswahl versuchen die Kandidaten, in umkämpften Bundesstaaten weitere Wähler für sich zu gewinnen. Bei den jüngsten Auftritten von Trump und Harris gab es jedoch deutliche Unterschiede.

Bevor am 5. November in den USA ein neuer Präsident gewählt wird, setzen die beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris alles daran, weitere Wähler von sich zu überzeugen – vor allem in den umkämpften Swing States.