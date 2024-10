Der österreichische Bodybuilder, Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien , Arnold Schwarzenegger , unterstützt bei der Wahl die demokratische Kandidatin Kamala Harris . Das teilte er in einem Post auf der Plattform X mit.

In dem Beitrag schreibt er, dass er in seiner Zeit als aktiver Politiker gelernt habe, Inhalte vor Politik zu stellen und mit der Gegenseite zusammenzuarbeiten. Auch wenn er es gerne wolle, könne er sich deshalb in der aktuellen Wahl nicht heraushalten. "Ich werde immer erst Amerikaner sein, bevor ich Republikaner bin", schreibt Schwarzenegger, der seit 1983 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat und 2003 für die Republikaner die Wahl zum Gouverneur von Kalifornien gewann.