Millionen von Amerikanern werden durch Gerrymandering ihrer demokratischen Teilhabe beraubt. Kate Barr wird auch deshalb ihren Wahlkampf verlieren – und macht das zur politischen Waffe.

Das Rennen ums Weiße Haus zwischen Kamala Harris und Donald Trump könnte eines der engsten in der jüngeren US-Geschichte werden. Doch selbst in umkämpften Swing States wie North Carolina gibt es Wahlkämpfe, die bereits entschieden waren, bevor sie begonnen hatten – so wie der von Demokratin Kate Barr.

Barr tritt im Rennen um den Sitz des Wahlbezirks 37 im Bundesstaats-Senat North Carolina an – in vollem Bewusstsein darüber, dass sie in dem maßgeschneiderten, konservativen Bezirk keine Chance hat. Barr hat daraus einen Kampagnenslogan gemacht, der inzwischen weit über North Carolina hinaus Beachtung findet: "Kate Barr kann nicht gewinnen."

Was zunächst wie ein Eingeständnis der eigenen Schwäche aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als beißende Kritik an einer politischen Praxis namens Gerrymandering.

"Gerrymandered as fuck"

Dabei werden Wahlkreise passgenau auf bestimmte Wählergruppen zugeschnitten – in diesem Fall, um den Republikanern einen Bezirk zu sichern, der ansonsten umkämpft wäre. Im Extremfall haben diese Wahlkreise nichts mit geografischen Gegebenheiten, Landkreisen oder Regierungsbezirken zu tun, sondern ziehen sich auf den ersten Blick willkürlich anmutend durch die Landkarte. Der Begriff Gerrymandering bezieht sich auf Elbridge Gerry, einen ehemaligen Gouverneur von Massachusetts, und einen zu seinen Gunsten neu gezogenen Wahlbezirk, der die Form eines Salamanders hatte.

Ein solcher Wahlbezirk ist auch der 37. North Carolinas. Barr schreibt dazu auf ihrer Website: "Das Gerrymandering in Bezirk 37 ist so heftig, dass ich keine Chance habe. Aber wenn ich schon verliere, kann ich genauso gut ein wenig Spaß haben und dabei auf die Folgen des Gerrymandering hinweisen. Steigt ein, Loser. Wir ziehen (nicht) in den Senat ein."

Barrs Lebenslauf auf ihrer Website ist überschrieben mit: "Ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet, diese Wahl zu verlieren. (...) Das sind die Dinge, die ich so tue, wenn ich nicht verliere." Sie verkauft außerdem Pullover mit der Aufschrift "Gerrymandered as fuck" (Verdammt viel Gerrymandering).

Experte: Politiker suchen sich Wähler – nicht andersherum

Doch warum wendet diese Frau so viel Zeit, Energie und Geld dafür auf, gegen ein System zu kämpfen, das beide Parteien seit Jahren einsetzen und wohl bis auf Weiteres einsetzen werden? Das schreibt die dreifache Mutter auf ihrer Website neben ihren politischen Zielen – Abtreibungsrechte für Frauen, ein gut finanziertes, staatliches Bildungssystem und vernünftige Waffengesetze: "All das könnten wir erreichen in einem Swing State wie unserem, wenn wir eine repräsentative Demokratie hätten anstelle dieses politisch zugeschnittenen Unsinns."

Die Auswirkungen des Gerrymandering sind besonders in North Carolina deutlich: In dem Staat sind fast genauso viele Demokraten wie Republikaner als Wähler registriert. Diese Ausgeglichenheit wird im Senat North Carolinas allerdings nicht deutlich: Hier haben die Republikaner eine Supermehrheit, halten mehr als zwei Drittel der Sitze. Eine noch stärker zugeschnittene Version der Wahlbezirke wurde 2013 von einem Gericht gekippt. Die Begründung: "Dieses Gesetz schneidet schwarze Wähler mit chirurgischer Präzision aus dem demokratischen Prozess heraus."