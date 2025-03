Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wolodymyr Selenskyj will die USA als Unterstützer nicht einfach ziehen lassen. Er macht US-Präsident Donald Trump ein neues Angebot zur Versöhnung. Doch um welchen Preis?

Nur wenige Tage nach dem Affront im Weißen Haus und dem anschließenden Schock über den Stopp der US-Militärhilfen für sein Land schlägt Wolodymyr Selenskyj versöhnliche Töne an. Der ukrainische Präsident ging am Dienstagnachmittag mit einem Brief auf seinen US-Amtskollegen Donald Trump zu. Unter dessen "starker Führung" sei die Ukraine bereit, auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, schrieb er auch auf der Plattform X. Als Vorbereitung auf mögliche Friedensverhandlungen schlug er eine "Waffenruhe" in der Luft und zur See vor.

Loading...

Selenskyj vollzieht mit diesem Brief nicht weniger als eine 180-Grad-Wende in den Beziehungen zwischen Kiew und Washington, die seit Trumps Amtsantritt im Januar arg gelitten haben. Die erste Reaktion des US-Präsidenten deutet darauf hin, dass Selenskyjs Versuch Wirkung zeigen könnte: "Ich weiß das zu schätzen", sagte der US-Präsident bei einer Rede vor dem Kongress in Washington. Selenskyj habe in dem Brief auch seine Dankbarkeit für die Hilfe der USA betont.

Womöglich noch wichtiger könnte für Trump jedoch ein weiterer Punkt sein. Denn Selenskyj bot dem US-Präsidenten erneut ein Abkommen über den Abbau strategisch wichtiger Rohstoffe in der Ukraine an. Man sei "jederzeit und in jedem geeigneten Format" bereit, den Deal mit Washington zu unterzeichnen.

Video | Trump lobt Selenskyjs Versöhnungsversuch Player wird geladen Quelle: reuters

Das Abkommen, an dem Trump großes Interesse zeigt, ist Selenskyjs letzter Strohhalm. Scheitert es, könnten die USA als wichtigster Unterstützer der Ukraine vollends wegbrechen. Der ukrainische Präsident will das mit aller Kraft verhindern.

"Selenskyj will das Beste aus einer schlechten Situation machen"

In den vergangenen drei Jahren seit Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine gab es kein Land, das der Ukraine mehr Waffen und Ausrüstung lieferte als die USA. Überdies stellte Washington dem angegriffenen Land Geheimdienstinformationen zur Verfügung, die für ukrainische Angriffe auf russische Ziele essenziell sind. Aber auch das geschehe nun nicht mehr, bestätigte CIA-Chef John Ratcliffe einen Bericht der "Financial Times" am Mittwoch. Selbst wenn die europäischen Unterstützer fortan mehr Waffen und Munition liefern würden – gänzlich ausgleichen könnten sie die militärischen und geheimdienstlichen Kapazitäten der USA nicht.

Der Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte Andreas Umland sieht die Ukraine deshalb vor einem Dilemma: "Entweder sie lässt sich auf Trumps Bedingungen ein oder sie bricht mit den USA. Beide Entwicklungen sind schlecht für Kiew", erklärt der Analyst des Stockholmer Zentrums für Osteuropastudien am Schwedischen Institut für Internationale Angelegenheiten im Gespräch mit t-online. "Selenskyj will das Beste aus einer insgesamt schlechten Situation machen." Deshalb gehe er nun auf Trump zu und scheine sich dessen Druck zu beugen. "Der ukrainische Präsident versucht so, zumindest einen Teil der US-Unterstützung zu retten."

(Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder) Zur Person Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").

Rohstoffdeal zwischen der Ukraine und den USA

Im Zentrum dessen steht nun der Rohstoffdeal, den die US-Regierung mit der Ukraine abschließen möchte. Eigentlich sollten Trump, sein Vize J. D. Vance und Selenskyj diesen schon am vergangenen Freitag unterzeichnen. Dann aber entschieden sich die US-Amerikaner im Oval Office für einen verbalen Frontalangriff auf Selenskyj. Die Unterzeichnung platzte.