Gepostet werden die Fake-Anzeigen von einem Konto mit dem Titel "Progress 2028", also "Fortschritt 2028". Der Titel soll offenbar einen Gegensatz herstellen zum berüchtigten "Project 2025", in dem die erzkonservative Heritage Foundation und viele frühere Trump-Mitarbeiter ein Programm für eine mögliche zweite Amtszeit des Republikaners skizzieren .

Dieses Facebook-Konto verbreitet die Harris-Anzeigen

Das Dokument, von dem sich das Trump-Lager zu distanzieren versucht, sieht beispielsweise vor, entscheidende Posten im US-Regierungsapparat mit loyalen Trump-Anhängern zu besetzen. Der Name "Progress 2028" scheint auf den ersten Blick also ein Gegenprogramm zum "Project 2025" zu sein. Doch diese Irreführung gehört offenbar zur Methode bei den falschen Harris-Werbeanzeigen auf Facebook. Diese auf X verbreiteten Bilder zeigen eine Auswahl der falschen Anzeigen:

So hilft Elon Musk Donald Trump im Wahlkampf

Auch Tech-Milliardär Elon Musk unterhält einen eigenen PAC. Dieser und andere PACs haben nach Recherchen der "New York Times" in den vergangenen vier Jahren etwa 100 Millionen US-Dollar an "Building America's Future" überwiesen, dem Verein hinter den Fake-Anzeigen von Kamala Harris. Wie viel Spendengeld "Building America's Future" tatsächlich eingenommen hat, muss der Verein laut US-Recht erst nach der Wahl am 5. November berichten. Von welchen Spendern das Geld kam, muss der Verein gar nicht offenlegen.