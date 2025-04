In einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Time"-Magazin untermauerte Trump seine Ansprüche. Die Journalisten fragten den Republikaner, ob er damit Späße machen würde. Trump verneinte das. "Ich scherze wirklich nicht", erklärte Trump. Die USA würden jährlich zwischen 200 und 250 Milliarden US-Dollar durch die Unterstützung Kanadas verlieren, behauptete der US-Präsident.

Trump zu Kanada: "Wir kümmern uns um jeden Aspekt ihres Lebens"

Er habe den ehemaligen Premierminister Justin Trudeau , den Trump als "Gouverneur" bezeichnet, damit konfrontiert. Trudeau sei nicht in der Lage gewesen, ihm zu erklären, warum das angemessen sei, so Trump. Der Liberale Trudeau hatte im Januar seinen Rücktritt angekündigt und dann im März umgesetzt.

US-Präsident bringt Schwung in kanadischen Wahlkampf

Diese und weitere Aussagen Trumps gegenüber Kanada brachten eine neue Dynamik in den laufenden Wahlkampf. Am Mittwoch hatte er in Aussicht gestellt, möglicherweise die Zölle auf Fahrzeuge aus Kanada zu erhöhen. Den Ball nahm der amtierende, liberale Premierminister Mark Carney bei einer Wahlkampfveranstaltung auf: "Wir entscheiden, was hier passiert. Der gestrige Tag war ein weiterer Beweis dafür, dass die alte Beziehung zu den USA vorbei ist." Der ehemalige Notenbanker hat angekündigt, Milliarden auszugeben, um die Abhängigkeit des Landes von den USA zu verringern. In das Nachbarland gehen 75 Prozent aller kanadischen Exporte.

Bei den Parlamentswahlen in Kanada am Montag zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die regierenden Liberalen haben mit ihrem Spitzenkandidaten Carney mit 42,9 Prozent knapp die Nase vorn, dicht gefolgt von den Konservativen um Parteichef Pierre Poilievre mit 39,3 Prozent, wie aus einer aktuellen Umfrage von Nanos Research für "CTV News" und "The Globe and Mail" hervorgeht. An dritter Stelle liegt abgeschlagen die Neue Demokratische Partei mit 7,2 Prozent. Damit könnten die Liberalen zum vierten Mal in Folge die Regierung stellen. Carney käme demnach jedoch nur auf eine Minderheit der Sitze und wäre auf eine Zusammenarbeit mit kleineren Parteien angewiesen.