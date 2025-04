Am Montag will Merz die Ministerinnen und Minister der CDU vorstellen, wie Generalsekretär Carsten Linnemann der "Süddeutschen Zeitung" sagte. Gleichzeitig dazu will auch CSU-Chef Markus Söder seine Kandidaten bekannt geben, und zwar zunächst in einer Sitzung des CSU-Vorstands und der -Bundestagsabgeordneten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Die SPD will zunächst das Ergebnis des Mitgliederentscheids abwarten, danach aber bis zum 5. Mai ihre Minister bekannt geben, sagte Parteichef Lars Klingbeil am Freitag der "Süddeutschen Zeitung". Die Kanzlerwahl von Merz ist am 6. Mai geplant.