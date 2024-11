Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt, mit dem er zu seinem Reichtum kam: die US-Baumarktkette "Home Depot", die Marcus mitgegründet hat. Seit der Gründung im Jahr 1978 hat sich das Unternehmen zu einem Marktgiganten mit über 2.300 Filialen entwickelt und wird an der Börse mit fast 400 Milliarden US-Dollar bewertet, wie "CNN" berichtet.

Dem "Bloomberg"-Milliardärsindex zufolge hatte Marcus ein Nettovermögen von rund 7,4 Milliarden US-Dollar. Seinen Reichtum gab er unter anderem für Großspenden an die Republikanische Partei aus. Er spendete aber auch viel Geld an wohltätige Zwecke. So hatte er mit seiner Frau eine Universitätseinrichtung gegründet, die Kindern mit Entwicklungsstörungen hilft. Er unterstützte jüdische wie medizinische Organisationen sowie ein riesiges Aquarium in Georgia.