Wegen zu hoher Ausgaben Auch Deutschland betroffen: USA wollen Konsulate schließen

Von t-online 07.03.2025 - 15:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Konsulat in Berlin-Zehlendorf (Archivbild): Die Trump-Regierung erwägt die Schließung von diplomatischen Außenstellen. (Quelle: Olaf Wagner/Symbolbild/imago-images-bilder)

Die Trump-Regierung streicht weiter Ausgaben zusammen. Laut einem Bericht könnte davon auch die Diplomatie in Deutschland betroffen sein.

Die US-Regierung plant den nächsten radikalen Schritt, um Ausgaben zu sparen. Wie der britische "Guardian" schreibt, wollen Trump und seine Mitarbeiter, mehrere Konsulate zu schließen – vor allem in Westeuropa. Laut dem Bericht wird so auch erwogen, die Niederlassungen in Leipzig, Hamburg oder Düsseldorf zu schließen.

Die Vereinigten Staaten unterhalten in Deutschland bislang eine Botschaft in Berlin sowie fünf Generalkonsulte in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und München.

Wie der "Guardian" weiter schreibt, wird auch die Schließung von den Konsulaten in Bordeaux, Strasbourg und Florenz erwogen. Beamte hätten der Zeitung allerdings erklärt, dass es noch keine finale Schließungsliste gäbe, die Angestellten würden sich für die einzelnen Konsulate starkmachen. Eine politisch brisantere Schließung scheint allerdings schon festzustehen: Wie die Regierung am Montag dem Kongress angekündigt habe, werde sie das Konsulat in Gaziantep dicht machen. In der Vergangenheit hatte die USA aus der süd-türkischen Stadt humanitäre Hilfe in Syrien unterstützt.

Kritiker: USA bauen Diplomatie ab

Kritiker sähen in den Maßnahmen eine Schwächung der diplomatischen Fähigkeiten der USA. Es werde befürchten, dass die Schließungen sowie die Einschnitte bei der US-Entwicklungsbehörde USAID das internationale Einflussvermögen der Vereinigten Staaten verringere. Dadurch würde sich auch eine Lücke auftun, in die geopolitische Rivalen wie China und Russland stoßen könnten.

Ein Konsulat ist eine Anlaufstelle für Staatsbürger, die sich im Ausland befinden. Sie können hier etwa Behördengänge durchführen – beispielsweise, wenn ihnen im Urlaub der Pass gestohlen wurde.