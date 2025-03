Aktualisiert am 07.03.2025 - 16:01 Uhr

Aktualisiert am 07.03.2025 - 16:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident legt sich mit Russland an. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP/imago)

Donald Trump will den Krieg in der Ukraine beenden. Nun hat er eine nicht mehr ganz so neue Idee dafür präsentiert.