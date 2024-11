Den Himmel mit dem Licht von Sternen erfüllen

Die Wahlverliererin bedankte sich in ihrer Rede an der Howard University in Washington D.C. bei ihrer Familie sowie bei Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden: "An meinen geliebten Doug und unsere Familie: Ich liebe euch so sehr. An Präsident Joe Biden und seine Frau Jill: Danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung. An Gouverneur Walz und die Familie Walz: Ich weiß, dass Ihr Dienst an unserer Nation weitergehen wird", sagte sie. "Ich bin stolz auf das Rennen, das wir in den 107 Tagen des Wahlkampfs gemacht haben", sagte sie und dankte ihren Unterstützern.