Mit diesem Trick will Trump seine Kandidaten durchpeitschen

Donald Trump (Archivbild): Er will eine Sonderregelung der Verfassung nutzen, um Kandidaten ins Amt zu bringen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)

Donald Trump will offenbar langwierige Anhörungen seiner Kandidaten und Niederlagen im Senat vermeiden. Eine Ausnahmeregelung kommt ihm zu Hilfe.

Er will auf das sogenannte recess appointment zurückgreifen, also die Ernennung eines Ministers während einer Sitzungspause (recess) des Senats. Das ist aber nicht ganz einfach. Denn diese müsste künstlich herbeigeführt werden, um im Zeitplan zu bleiben.

Welchen Nominierungen muss der Senat zustimmen?

Die US-Verfassung ermächtigt den Präsidenten zur Nominierung von Richtern, Botschaftern, Ministern und anderen Amtsträgern vorbehaltlich der Zustimmung des Senats. Derzeit müssen mehr als tausend ranghohe Positionen in der US-Regierung vom Senat bestätigt werden. Es reicht dafür die einfache Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Senatoren. Das Zustimmungsverfahren ist bisweilen aber langwierig und kann für politische Zwecke genutzt werden, die nichts mit der Personalie zu tun haben.

Wie steht es um die Mehrheit im Senat?

Bei der Kongresswahl am 5. November haben die Republikaner die Mehrheit im Senat zurückerobert. Nach den vorliegenden Zahlen werden sie künftig über 52 oder 53 der 100 Sitze im Senat verfügen. Eine nur geringe Zahl von Abweichlern könnte also dazu führen, dass ein von Trump nominierter Kandidat abgelehnt wird. Einige republikanische Senatoren haben sich bereits skeptisch gezeigt, was die Nominierung von Matt Gaetz und Tulsi Gabbard als Direktorin der nationalen Nachrichtendienste betrifft.