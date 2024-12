Electoral College Diese 538 Menschen entscheiden über Donald Trump

Von t-online , mak 17.12.2024 - 14:41 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump: Der Republikaner wird am 20. Januar ins Amt eingeführt. (Quelle: Evan Vucci/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Dienstag wählt das Electoral College Donald Trump zum US-Präsidenten. Doch was ist das für ein Gremium? Und: Kann es auch gegen Trump stimmen?

Wenn in den USA ein neuer Präsident gewählt wird, denkt man zunächst an den großen Wahltag im November, bei dem der umstrittene Repulikaner Donald Trump gewonnen hat.

Tatsächlich steckt hinter der Stimmabgabe der Bürgerinnen und Bürger aber ein mehrstufiges Wahlsystem, in dessen Zentrum das sogenannte Electoral College steht. Die Wahlleute (Electors) sind die entscheidenden Akteure dieses Systems.

Doch wer sind diese Personen genau, wie werden sie bestimmt, und warum üben sie in der amerikanischen Demokratie eine so einflussreiche Rolle aus? t-online erklärt es.

Was ist das Electoral College?

Das Electoral College besteht aus 538 Wahlleuten. Die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat richtet sich nach der Summe der Sitze, die dieser Staat im US-Kongress hat. Jeder Staat stellt also so viele Wahlleute, wie er Abgeordnete im Repräsentantenhaus hat, hinzu kommen jeweils zwei Wahlleute für die zwei Senatoren pro Staat.

Kalifornien hat somit die meisten Wahlleute (aktuell 54), kleine Bundesstaaten wie Wyoming oder Vermont jeweils nur drei. Um die Präsidentschaft zu gewinnen, benötigt ein Kandidat mindestens 270 der Wahlleutestimmen.

Üblicherweise erhält jene Person mit den meisten Bürgerstimmen in einem Bundesstaat dort alle Wahlleute (Prinzip "Winner takes it all"). Eine Ausnahme bilden Maine und Nebraska, wo die Wahlleute anteilig nach Wahlkreisen verteilt werden.

Die historische Bedeutung der Wahlleute geht auf die Gründungsphase der Vereinigten Staaten zurück und wurzelt tief im föderalistischen Grundgedanken der Verfassung. Die Gründerväter wollten die Macht nicht ausschließlich in die Hände einer direkten Volksmehrheit legen und konzipierten deshalb ein mehrstufiges Wahlsystem. Eben das der Wahlleute.

Wer wählt die Wahlleute aus – und wer sind sie?

Die Wahlleute werden meist von den politischen Parteien der Bundesstaaten nominiert. Oft handelt es sich dabei um Parteimitglieder oder lokale Persönlichkeiten, die sich zuvor in den Wahlkampf eingebracht haben.

Zwar können Wahlleute theoretisch nicht politische Personen sein. Praktisch werden sie aber fast immer aus den Reihen der Demokratischen Partei und der Republikanischen Partei ausgewählt.

In den meisten Bundesstaaten tauchen auf dem Wahlzettel ausschließlich die Namen der Präsidentschaftskandidaten auf. Doch formal werden auf dem Stimmzettel nicht die Kandidaten selbst gewählt, sondern die jeweiligen Teams aus Wahlleuten, die sich zu diesem Kandidaten bekennen.

Wen wählen die Wahlleute dieses Mal?

Die Wahlleute vergeben ihre Stimmen basierend auf den Ergebnissen der Präsidentschaftswahl vom 5. November, weshalb keine Überraschungen zu erwarten sind – der Vorgang ist eine reine Formalie. Auf den Republikaner Donald Trump entfallen 312 Wahlleute, während seine unterlegene demokratische Kontrahentin Kamala Harris auf 226 Wahlleute kommt.

Wie läuft die Wahl ab?

Am Dienstag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember treten die Wahlleute jedes Bundesstaates zusammen, um ihre Stimmen für Präsidenten und Vizepräsidenten abzugeben. Dieses Mal fällt der Termin auf den 17. Dezember.

Bis 2022 galt traditionell der Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember als offizieller Termin für die Zusammenkunft der Wahlleute. Durch eine umfassende Reform wurde das jedoch geändert.

Jeder Wahlmann und jede Wahlfrau bekommen einen eigenen Stimmzettel, der inklusive Unterschrift an Vizepräsidentin Harris in ihrer Funktion als Präsidentin des US-Senats übermittelt wird. Kopien gehen an den Staatssekretär des Bundesstaates, den Vorsitzenden Richter des Bezirks, in dem die Wahlleute zusammenkommen, und an das Nationalarchiv der USA in Washington.