An der deutsch-polnischen Grenze spitzt sich die Situation zwischen Geflüchteten, Sicherheitsbehörden und Bürgern weiter zu. In dieser Woche ist es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem eine rechtsradikale polnische Bürgerwehr die Rückweisung eines Geflüchteten nach Polen verhindert hat. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf einen internen Behördenbericht schreibt, wollte die Bundespolizei einen 18-jährigen Afghanen über die Stadtbrücke im brandenburgischen Guben nach Polen zurückschicken. Dort traten sechs Mitglieder der Gruppe "Bewegung zur Verteidigung der Grenze" auf und drängten den Mann, wieder nach Deutschland zurückzukehren.

Auch in anderen Fällen soll es laut "Spiegel" bereits zu einem "Pingpong" zwischen den Behörden gekommen sein, bei dem Geflüchtete mehrfach hin- und hergeschoben wurden. Ein Behördenbericht nennt als weiteren Fall einen 22-jährigen Moldauer, der nach einer Rückweisung aus Polen am Folgetag erneut über die Grenze geschickt wurde.

Politische Spannungen nehmen zu

Rechte Aktivisten blockieren Grenzübergänge

An Grenzübergängen ist es zuletzt wiederholt zu Tumulten gekommen. So blockierten Aktivisten Fahrbahnen oder zwangen Fahrzeuge zur Umkehr. In Görlitz musste die Grenze wegen 250 bis 300 Protestierenden zeitweise gesperrt werden. Die "Bewegung zur Verteidigung der Grenze" wird von dem rechtsradikalen Aktivisten Robert Bąkiewicz angeführt. Die Gruppe ruft im Internet zu Patrouillen an der Grenze auf, ihre Mitglieder tragen dabei häufig gelbe Westen.