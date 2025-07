Friedrich Merz während einer Rede (Archivbild): Der Bundeskanzler hat in einem Gespräch mit Trump für mehr Waffenlieferungen geworben. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht einen Zusammenhang zwischen dem Telefonat Putins mit Trump und den anschließenden massiven Luftangriffen auf die Ukraine . Der Kanzler habe in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, "dass es ein Muster beim russischen Präsidenten gibt", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Telefonate würden üblicherweise von umso härteren Angriffen begleitet. "Das, was vergangene Nacht passiert ist, hat diesen Eindruck unterstützt oder bestärkt."

Die massiven Angriffe nach dem Telefonat sprechen für sich, sagte Kornelius. Er hoffe, dass sie zu einer anderen Haltung vor allem in Sanktionsfragen beitragen würden. Bisher ist US-Präsident Trump den Forderungen der EU nach Verschärfung der Russland-Sanktionen nicht nachgekommen.

Auch Merz telefonierte mit Trump

Putin hatte mit Trump in dem Telefonat am Donnerstag unter anderem über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump äußerte sich anschließend "nicht glücklich": Es habe keinen Fortschritt gegeben. Der Kreml sprach hingegen von einem sachlichen und konkreten Dialog. Auch Merz hat nach Informationen des "Spiegels" mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. Im Gespräch soll es um die Lieferung von Waffen in die Ukraine und die Handelsbeziehung gegangen sein.