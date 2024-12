Keine neue Präsidentenmaschine? Trump soll verärgert sein

Donald Trump und Familie steigen in die "Air Force One" (Archivbild): Schon während seiner ersten Amtszeit wünschte sich Trump eine neue Maschine. (Quelle: IMAGO/Greg Lovett)

Es sollte das Prestigeprojekt von Donald Trump werden: eine neue "Air Force One" in den Farben Rot, Weiß und Blau. Trump plante, das traditionelle Hellblau und Weiß aus der Kennedy-Ära durch eine "patriotische" Lackierung zu ersetzen. "Babyblau passt nicht zu uns", hatte er schon während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2019 gesagt. Ein kleines Modell seiner neuen Wunschversion des offiziellen Präsidentenflugzeugs steht bereits in seinem privaten Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida.