Das US-Repräsentantenhaus konnte sich am Donnerstag nicht auf die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zum Überbrückungshaushalt einigen. Der Vorschlag der republikanischen Partei zur Abwendung eines Regierungsstillstands ("Shutdown") scheiterte am Widerstand führender Republikaner. Die Gefahr eines Stillstands der US-Administration wird nun immer größer. Sollte das US-Parlament sich bis Freitagnacht nicht auf ein entsprechendes Gesetz einigen können, werden die Bundesbehörden in den USA ab Samstagmittag, 1201 Uhr Ortszeit, in den Ausstand treten.