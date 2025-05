Joe Biden ist an aggressivem Krebs erkrankt

Aktualisiert am 18.05.2025 - 22:40 Uhr

Aktualisiert am 18.05.2025 - 22:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trumps Amtsvorgänger Joe Biden ist an Prostatakrebs erkrankt. Offenbar handelt es sich um eine aggressive Form, die aber behandelbar ist.

Ex-US-Präsident Joe Biden ist mit einer aggressiven Form von Prostatakrebs diagnostiziert worden. Das bestätigte ein Sprecher am Sonntag, wie die "New York Times" meldet.

Seine Ärzte hätten demzufolge bei einer Routineuntersuchung einen kleinen Knoten an Bidens Prostata entdeckt, der weitere Untersuchungen erforderlich mache, erklärte sein Büro weiter. Seit Freitag stehe das Ergebnis fest: Krebs, aber eine hormon-empfindliche Form, was die Behandlungschancen deutlich verbessern würde. "Die Familie prüft gemeinsam mit den Ärzten mögliche Therapieoptionen", so der Sprecher.