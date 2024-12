Aktualisiert am 19.12.2024 - 23:05 Uhr

Mike Johnson: Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses will noch am Donnerstag seinen neuen Plan vorlegen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Am Samstag droht den USA der Stillstand, weil der Haushalt nicht beschlossen ist. Nun haben die Republikaner einen Deal zusammengestellt, der das verhindern soll.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf einen neuen Haushaltspakt verständigt, um einen drohenden Regierungsstillstand abzuwenden. Dies berichtete "Politico" unter Berufung auf Aussagen zweier republikanischer Abgeordnete, die an den Gesprächen im Büro von Sprecher Mike Johnson beteiligt waren.

Am Mittwoch hatte Elon Musk auf seinem Kurznachrichtendienst X eine Kampagne gegen einen zuvor beschlossenen Pakt gestartet. Der designierte Präsident Donald Trump hatte sich der Kritik des reichsten Mannes der Welt angeschlossen. Damit haben sie das Land noch vor Trumps Amtsübernahme an den Rande eines "Shutdowns" gebracht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Die Republikaner haben seitdem frenetisch an einem neuen Kompromiss gearbeitet, der Trump und Musk zufrieden stellen soll. Der nun getroffene Kompromiss beinhaltet eine Übergangsfinanzierung bis Mitte März, eine Verlängerung des Landwirtschaftsgesetzes, ein zuvor mit den Demokraten ausgehandeltes Hilfspaket in Höhe von 110 Milliarden Dollar sowie die Aussetzung der Schuldenobergrenze für zwei Jahre. Damit würde die nächste Entscheidung über die Schuldengrenze auf Januar 2027 verschoben. Zudem sind Maßnahmen zur Verlängerung bestimmter Gesundheitsleistungen Teil des Pakets.

Abgeordneter: "Verwässerte Version desselben schlechten Gesetzes"

Stephanie Bice, Abgeordnete aus Oklahoma, bestätigte die Einigung und erklärte, Donald Trump sei über die Entwicklungen informiert worden. Laut ihr strebe die republikanische Führung eine Abstimmung im Plenum noch am selben Tag an. Überraschend kam der Vorschlag für viele Demokraten, die offenbar nicht in die Gespräche eingebunden waren. Daher bleibt offen, ob ihre Stimmen das Vorhaben unterstützen werden.