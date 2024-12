US-Abgeordnete wenden in letzter Minute Shutdown ab

Das US-Parlament steckt kurz vor der Weihnachtspause in einem schweren Haushaltsstreit - befeuert vom designierten US-Präsidenten Donald Trump. (Archivbild) (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa/dpa-bilder)

Politiker im US-Kongress dürften eine Haushaltssperre in letzter Minute abgewendet haben. Das Repräsentantenhaus nahm einen Entwurf für eine Zwischenfinanzierung an.

Wenige Stunden vor einem drohenden Shutdown hat der Entwurf eines Übergangshaushalts das US-Repräsentantenhaus passiert. Die Zwischenfinanzierung des Bundes bis zum 14. März muss damit in der Nacht auf Samstag noch die zweite Kongresskammer, den Senat, passieren, um einen Verwaltungsstillstand zu verhindern. Präsident Joe Biden signalisierte seine Zustimmung und damit seine Unterschrift. Der neue Entwurf ähnelt stark einer früheren Vorlage, die nach scharfer Kritik des designierten Präsidenten Donald Trump und seines Beraters Elon Musk im Repräsentantenhaus abgelehnt worden war. Gestrichen wurden die meisten Elemente, die sie kritisiert hatten.

Nicht enthalten war jedoch eine von Trump geforderte Abschaffung oder jahrelange Aussetzung der Schuldenobergrenze. Unklar blieb zunächst, was er von dem neuen Entwurf hielt. Die Obergrenze ist formell erst einmal bis zum 1. Januar ausgesetzt, akut dürfte das Thema vermutlich erst im Frühjahr werden. Trump will in seiner zweiten Amtszeit ab dem 20. Januar Steuererleichterungen beibehalten, jedoch gewisse Kürzungen vermeiden. Für viel von dem dann benötigten Geld dürfte Experten zufolge eine Neuverschuldung notwendig sein. Damit droht Trump als Präsident ein ständiger und langwieriger Streit über die Obergrenze im Kongress, den er durch eine Aufhebung oder jahrelange Aussetzung vermeiden könnte.