Die wirtschaftlichen Vorteile für die betroffenen Regionen sind beträchtlich. Die Präsenz der US-Armee schafft Arbeitsplätze, und die gut bezahlten Soldaten geben einen Großteil ihres Einkommens in Deutschland aus. Zusätzlich investiert das US-Militär in Bauprojekte, wovon lokale Zulieferer und Unternehmen profitieren.

Eine mittlerweile über zehn Jahre alte Studie ergab, dass die US-Stützpunkte in Deutschland eine Wirtschaftskraft von etwa 2,3 Milliarden Dollar allein in Rheinland-Pfalz generieren – dem Bundesland, in dem die Mehrheit der US-Truppen stationiert ist. Hochgerechnet auf die Gesamttruppenstärke in Deutschland wären es rund vier Milliarden Dollar. Auch wenn die Studie nicht mehr ganz aktuell ist, dürften sich diese Zahlen kaum wesentlich verändert haben, da die Anzahl der stationierten Truppen in dieser Zeit weitgehend konstant geblieben ist.