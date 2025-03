Dafür übernahm Kellogg die gleichen Worte, die schon US-Außenminister Marco Rubio öffentlich geäußert hatte. Trump wolle einen "endlosen Stellvertreterkrieg" beenden. Damit übernimmt das Weiße Haus die Erzählung des Kremls. Eine Sichtweise, die den klaren Angreifer, Wladimir Putin, weiter verschleiert.

"Trump glaubt, dass Putin ihn respektiert"

Über die wahren Beweggründe des US-Präsidenten weiß Fiona Hill Bescheid. Die renommierte Russland-Expertin arbeitete viele Jahre im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, auch noch während Trump erster Präsidentschaft. Sie kennt ihn also noch aus ihrer gemeinsamen, täglichen Arbeit. Hill, die kurz nach Kellogg auf dem Podium in Washington sprach, kennt den General seit Jahren. Was er gesagt habe, sei zu hundert Prozent und vollkommen ungeschminkt das, was Trump vorschwebt, so Hill.

Trumps Vorgehen sei sowohl in seinem transaktionalen Verständnis von Außenpolitik als auch in seinem Narzissmus verwurzelt. "Präsident Trump glaubt, dass Präsident Putin ihn respektiert. Er will, dass er ihn respektiert. Trump sieht die Welt so, dass jeder dabei verdient und jeder etwas davon hat", sagte Hill. Hinzu kommt, dass Trump sich "nicht um Abkommen kümmert, die er nicht selbst unterzeichnet hat".

Das sei auch ein Grund für die Wut auf Selenskyj im Oval Office gewesen, so Hill. Der ukrainische Präsident hatte das gescheiterte Minsk-Abkommen aus der Obama-Präsidentschaft angeführt. Für Trump ist das vollkommen irrelevant. Sein Motto: Er ist das Genie mit der Friedensformel.

"Russland braucht dringend einen Waffenstillstand"

Dass sein Plan funktioniert, muss Trump der Welt allerdings erst noch beweisen. Das Problem: Die Verhandlungsweise des US-Präsidenten lässt ihn nicht stark, sondern schwach erscheinen. "Wir behandeln Russland mit Samthandschuhen und die Ukraine mit dem Hammer", sagte etwa der pensionierte Nato-Kommandeur General Philip Breedlove.

Bevor die Verhandlungen überhaupt wirklich begonnen haben, hätten die USA Russland schon große politische Zugeständnisse gemacht. "Wir betreten den Verhandlungsraum nicht mit starker Hand", so Breedlove. Trump lasse Russland die Bedingungen in Europa diktieren, ohne dass Europa überhaupt mit am Verhandlungstisch sitze. "Wir haben immer gesagt, dass wir das nicht tun würden, und jetzt tun wir es", sagte der General. Das habe schwerwiegende Konsequenzen. Er reist viel nach Europa und dort habe große Schwierigkeiten, zu erklären, warum in den USA geschehe, was geschehe.