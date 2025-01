Jetzt stehen einige der größten Gesetzesvorhaben der neuen Trump-Regierung auf dem Programm. Zum einen ist das die Sicherheit an den US-amerikanischen Grenzen, zum anderen Steuergesetze und Finanzierungsvorhaben. Vereinbart war eigentlich, dass es zwei Gesetzespakete geben soll. Die Grenzsicherheit soll zuerst per Gesetz finanziert werden, Steuervorhaben und andere Projekte in einem weiteren Paket, berichtet die amerikanische Zeitung "The Hill".