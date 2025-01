Auf diese Weise geht Donald Trump nach dieser ersten Sitzung des 119. US-Kongresses gestärkt in seine zweite Präsidentschaft. Eine schlechte Nachricht muss Trump wenig später dann aber doch noch hinnehmen. Der New Yorker Richter im sogenannten Schweigegeldverfahren hat seinen Einspruch endgültig abgewiesen, den Prozess einzustellen.

Richter Juan Merchan will am 10. Januar, also noch vor der Amtseinführung am 20. Januar, in Anwesenheit (persönlich oder virtuell) von Donald Trump das Strafmaß verkünden. Mehr dazu lesen Sie hier.