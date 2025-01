Donald Trump ist wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 78-Jährige legte am Montag in Washington den Amtseid ab. Die Zeremonie fand in der Kuppelhalle des Kapitols statt. Ursprünglich sollte der Republikaner wie bei Amtseinführungen eigentlich üblich unter freiem Himmel auf den Stufen vor dem Kongressgebäude vereidigt werden. Doch wegen eisiger Kälte in der US-Hauptstadt wurde die Veranstaltung kurzfristig in die Rotunde verlegt.