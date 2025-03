Second Lady: Usha Vance Trump lässt sie kalt

Usha Vance bei ihrer Ankunft als Leiterin der US-Delegation in Turin während der Special Olympics Anfang März 2025. (Quelle: Quinn Glabicki)

Usha Vance gibt als Second Lady ihrem Ehemann J. D. seit dessen Amtsübernahme im Januar politische Rückendeckung. Wer ist die Juristin, die nun aufgrund von Donald Trumps Plänen für Grönland mitten im Weltgeschehen steht?

Es ist eine Ankündigung, die international Unmut auslöst. US-Vizepräsident J. D. Vance und seine Ehefrau Usha werden am Freitag Grönland besuchen. Es ist kein gewöhnlicher Besuch. Denn die US-Regierung von Donald Trump würde Grönland gerne in Besitz nehmen. Dabei gehört das grönländische Territorium offiziell zum Königreich Dänemark, auch wenn die Grönländer sich weitgehend autonom verwalten können.

US-Vizepräsident Vance sagte am Dienstag in einem Video auf X: "Die Aufregung um unseren Besuch in Grönland an diesem Freitag war so groß – deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass sie den ganzen Spaß allein hat." Das ist aber wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit. Denn die Grönländer, die eine gewaltsame Annexion durch die USA fürchten, haben bereits Protest angekündigt.

Eigentlich war vorgehen, dass Usha Vance allein nach Grönland reist, was nicht unüblich gewesen wäre. Das Amt der Second Lady eröffnet Spielraum dafür, eigene politische Termine absolvieren zu können. Doch die bevorstehende Grönlandreise ist Grund genug, einen genaueren Blick auf die Frau des Vizepräsidenten zu werfen.

Tochter indischer Einwanderer

Usha Bala Chilukuri Vance wurde 1986 in San Diego, einer Großstadt südlich von Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien, geboren. Sie ist die Tochter von indischen Einwanderern, die in den 1980er-Jahren in die Vereinigten Staaten kamen. Ihre Eltern sind heute beide als Professoren der Universität in San Diego tätig. Ihr Vater als Ingenieur, ihre Mutter als Mikrobiologin.

Ihre Eltern legten großen Wert darauf, ihrer Tochter Usha bereits in der Kindheit die religiösen Traditionen und Praktiken des Hinduismus nahezubringen. Usha Vance bezeichnete diese in einer Rede auf dem Parteitag der Republikaner 2024 in der Kleinstadt Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin als die Grundlage ihrer Wertevorstellungen.

Mit ebendiesen Wertvorstellungen und ihrer Migrationsbiografie setzt sich Usha Vance von ihrem Mann J. D. ab. Trumps Vizepräsident machte in der Vergangenheit wiederholt mit migrationskritischen Aussagen auf sich aufmerksam. Auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) im Januar bezeichnete der 40-Jährige die Migration als "größte Bedrohung" für die USA.

Es ist auf den ersten Blick rätselhaft, wie diese politische Haltung zur Migrationsbiografie von Usha Vance passt. Aber auch J. D. Vance machte im vergangenen Jahrzehnt einen politischen Wandel durch. Noch im Jahr 2016 verglich der heutige Vizepräsident Donald Trump mit Adolf Hitler. Ob seine Frau eine ähnliche politische Kehrtwende vollzogen hat, ist unklar.

Historikerin, Juristin und dreifache Mutter