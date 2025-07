So hat der Plagiatsjäger Stefan Weber hat in der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf 23 Verdachtsstellen auf unzulässige Absprachen und Quellenplagiate gefunden, die sich auf Übereinstimmungen mit der Habilitation ihres Ehemannes beziehen. Dieser hatte seine Arbeit allerdings nach der seiner Frau abgegeben. Sollte die SPD der Absetzung nicht zustimmen, droht die Union, sich bei der Wahl geschlossen zu enthalten.

Kritik kommt dabei nicht nur seitens der Politik, sondern auch von anderen Juristen. So kritisierte der ehemalige Verfassungsrichter Peter M. Huber im Fokus die Kandidatur Brosius-Gersdorf. "Ein dermaßen polarisierender Personalvorschlag ist für das Ansehen des Gerichts ein Risiko", sagte Huber dem Magazin "Focus". "Die Frau Brosius-Gersdorf vorgehaltenen und hitzig diskutierten Positionen sind in der Gesellschaft wie unter Verfassungsrechtlern nicht mehrheitsfähig", betonte er.

Umstrittene Arbeit in Kommission

Dabei hat Brosius-Gersdorf eine steile Karriere in den Rechtswissenschaften hingelegt. Sie kommt aus Hamburg , wo sie 1995 ihr erstes und 2000 ihr zweites juristisches Staatsexamen ablegte. Nach der Jahrtausendwende arbeitete die heute 54-Jährige einige Jahre als Anwältin. Sie gab juristische Zeitschriften mit heraus und war zwei Jahre lang Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer. In Potsdam arbeitete sie seit 2021 und hat dort den Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Verfassungsrecht inne.

In den Jahren 2023 und 2024 arbeitete sie in der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zu reproduktiver Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin mit. Diese empfahl unter anderem die Legalisierung von Abtreibungen bis zur zwölften Woche, was Brosius-Gersdorf Kritik aus der Union einbrachte.

Parallelen zu ihrem Doktorvater

Während den rechten und konservativen Dreiers EInstellung liberale Einstellungen zur embryonalen Stammzellenforschung ein Dorn im Auge waren, sahen eher linke Kritiker in Äußerungen von des Jura-Professors eine Relativierung von Folter. Dreier hatte in einem Kommentar zum Artikel eins des Grundgesetz erklärt, dass die "präventivpolizeiliche Folter“ in manchen Fällen keinen Verstoß gegen die Menschenwürde sei, zum Beispiel in Entführungsfällen.