Paxlovid : Karl Lauterbach behandelt eigene Corona-Infektion mit Pille

Das Covid-Medikament Paxlovid

Paxlovid ist ein Corona-Medikament in Tablettenform. Es kombiniert den neuen Wirkstoff Nirmatrelvir mit dem Medikament Ritonavir, das bereits zur Behandlung von HIV-Patienten eingesetzt wird. Patienten nehmen über einen Zeitraum von fünf Tagen zweimal täglich zwei Tabletten Nirmatrelvir und eine Tablette Ritonavir zu sich. Das Medikament wird vom Biontech-Partner Pfizer in Deutschland hergestellt, vor allem in Freiburg.