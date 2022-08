Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat Corona – nur leichte Symptome

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nach Angaben seines Ministeriums positiv auf Corona getestet worden. Der Test wurde am Donnerstagabend durchgeführt. Dem Minister gehe es gut, er habe nur leichte Symptome. Seine Arbeit will er aus der häuslichen Isolation weiterführen.

Am Mittwoch hatten Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP) ein neues Konzept vorgestellt, um Deutschland gegen eine mögliche Corona-Welle im Herbst zu wappnen. Im Zentrum steht das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken. So soll bundesweit weiter eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen gelten sowie neu eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Supermärkten Masken vorschreiben. An Schulen ist eine Maskenpflicht nur noch erlaubt, wenn der Präsenzunterricht gefährdet ist – und dann nur ab der fünften Klasse.