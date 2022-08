Aktualisiert am 15.08.2022 - 13:06 Uhr

Aktualisiert am 15.08.2022 - 13:06 Uhr

Die für Impfempfehlungen in Deutschland zuständige Stiko empfiehlt eine zweite Auffrischung bislang nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen. Nun soll dies jedoch erweitert werden: Künftig wird allen Personen ab 60 Jahren eine vierte Impfung empfohlen. Dies berichtete die "Bild" mit Berufung auf einen vertraulichen Bericht der Ständigen Impfkommission.

Die Bedingung sei, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate her sein müsste. Nur in "begründeten Einzelfällen" könne der Abstand "auf vier Monate reduziert werden", heißt es in dem Bericht.