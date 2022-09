Markus Lanz I Corona-Panikmache? Lauterbach lässt Kritiker abblitzen

Lauterbach: "Das ist für mich nicht akzeptabel"

Er nannte es eine "naive Idee", dass sich Menschen, die sich vor einer Infektion schützen wollen, dies ja jetzt durch Maske und Impfung tun könnten und andere Vorschriften nicht mehr nötig seien. Auf den Intensivstationen lägen Menschen mit schweren Vorerkrankungen, die trotz Corona-Immunisierung womöglich an ihrer Infektion sterben werden.

"So einfach ist es eben nicht", sagte Lauterbach und gab die Kritik zurück. "Für mich ist es schlimm, dass wir anfangen, uns daran zu gewöhnen, dass jeden Tag hundert Leute und demnächst womöglich mehr sterben. Das ist für mich nicht akzeptabel."

Lauterbach: "Ich dringe mit der Botschaft durch"

Dass er in der ZDF-Talkshow von den drei anderen Gästen Gegenwind bekam, bestärkte Lauterbach nur in seiner Position des ständigen Mahners. "Ich dringe mit der Botschaft durch. Sonst gäbe es hier keinen Protest. Man hört mir zu."

Der Bundesgesundheitsminister hoffte, dass sich viele Menschen mit dem ab nächster Woche zur Verfügung stehenden, an die Omikronvariante angepassten Impfstoff immunisieren lassen werden. Zu einer Impfempfehlung für jüngere Menschen ließ sich Lauterbach bei Lanz aber nicht hinreißen.

Die angepassten Impfstoffe sollen nun auch schon direkt vor einer Ansteckung schützen. Deshalb ist vorgesehen, dass Menschen bis zu drei Monate nach einer Immunisierung bei steigenden Fallzahlen im Herbst in Innenräumen keine Maske tragen und keinen Test vorlegen müssen. Der Minister stellte in Aussicht, dass diese Zeitspanne verlängert werden könnte, sollte die Impfung doch länger immun machen.

Lauterbach wettert gegen Kritiker

Gerede über ein indirektes "Impfabo" wies er als Unsinn zurück – auch, wenn Lanz behauptete: "Die Menschen haben das so verstanden". "Niemand soll sich alle drei Monate impfen lassen. Das ist gefährlich", unterstrich Lauterbach. Er sah aber auch hier wieder mehr als ein Missverständnis am Wirken: "Man kriegt in Deutschland wirklich jeden brauchbaren Vorschlag kaputt, indem man ihn ins Absurde zieht."