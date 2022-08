Staatsanwältin Anne Brorhilker: Diese Frau jagt Olaf Scholz – "Cum-Ex-Skandal"

Sie wurde lange unterschätzt

Auch deshalb wird die 48-Jährige in ihrem Umfeld als hartnäckig, mutig, fleißig und zuverlässig beschrieben, berichtet Bloomberg. Das war aber nicht immer so, sagt Brorhilker in einem Interview mit der ARD-Sendung "Panorama". Eine Weile habe sie es ausgenutzt, als klein und harmlos angesehen zu werden, so die Juristin. "Das finde ich meistens eher lustig, wenn mich jemand versucht anzuschreien", antwortet Brorhilker auf die Frage, ob es eine Rolle spiele, dass sie als Frau die Ermittlungen leite.

Die Staatsanwältin hat in den Cum-Ex-Ermittlungen mit einer anscheinend gängigen Praxis gebrochen: In der ARD-Dokumentation "Der Milliardenraub: Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia" macht sie einmal mehr deutlich, dass sie nicht auf Deals oder Vergleichszahlungen von Banken aus ist. Sie will jeden einzelnen Beschuldigten juristisch zur Verantwortung ziehen.

Ein gefundenes Fressen für ihre Kritiker, die meinen, Brorhilker gehe zu weit, heißt es in einem Bloomberg-Bericht. Es sei schon rein praktisch unmöglich, Tausende Menschen anzuklagen, lautet das Argument. Zudem dauerten die Verfahren zu lange. Die Staatsanwältin solle sich demzufolge mit den Banken auf hohe Vergleichszahlungen einigen – zu unsicher sei der Ermittlungserfolg bei den Cum-Ex-Geschäften.

Eine Oberstaatsanwältin, die nicht lockerlässt

Aber Brorhilker lässt nicht locker – und das zahlt sich aus. Inzwischen leitet sie eine Abteilung mit 30 Staatsanwältinnen und -anwälten, die in der Affäre ermitteln. Das Land Nordrhein-Westfalen richtete neue polizeiliche Ermittlungsgruppen ein.

Obwohl die Staatsanwältin bereits seit fast zehn Jahren im Cum-Ex-Skandal ermittelt, blieb sie den Medien lange fern. Die ARD-Doku aus dem vergangenen Jahr verschaffte ihr erstmals große Präsenz.

Die 48-Jährige ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und hat Rechtswissenschaften an der Universität Bochum studiert. Nach ihrem Abschluss ging sie zur Staatsanwaltschaft. Sie soll engagiert und extrem ehrgeizig sein, berichtet ihr Umfeld: Sie arbeite oft abends, am Wochenende – und im Urlaub.

"Situationen, die man eigentlich nicht erleben möchte"

Das scheint sich auszuzahlen: Im Oktober 2014 kommt es im Cum-Ex-Skandal erstmals zu einer riesigen weltweiten Razzia. Strafverfolgungsbehörden in 14 Ländern sind beteiligt. Ein Jahr haben Brorhilker und das Ermittlerteam darauf hingearbeitet. In der ARD-Doku erzählt sie, wie sie die Szenen damals erlebte. "Ich hatte schon auch andere große Verfahren vorher, aber der Aufschlag jetzt war schon enorm."