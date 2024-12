Pro

Ja, denn es müssen gleiche Regeln für alle gelten

563 Euro Bürgergeld – so viel bekommen alleinstehende Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Für den Partner gibt es 506 Euro. Kindern und Jugendlichen stehen bis zu 471 Euro zu. Zusätzlich bezahlt der Staat die Kosten für Unterkunft, Heizung, Warmwasser, Möbel und Haushaltsgeräte.

Damit sind ukrainische Geflüchtete finanziell bessergestellt als Asylbewerber aus anderen Ländern. Und sie dürfen sofort in Deutschland arbeiten. Von den 1,2 Millionen Ukrainern im Land hat aber laut aktueller Statistik der Bundesagentur für Arbeit nur ein Fünftel (Stand Mai 2024) einen Job.

Während Millionen Ukrainer fliehen, boomt in ihrer Heimat das Geschäft mit Luxusautos. In den ersten Monaten des vergangenen Jahres stieg der Import um 112 Prozent, wie der Leiter der ukrainischen Informations- und Analysegruppe AUTO-Consulting Oleg Omelnitski berichtete. Für manche Modelle stünden die Menschen Schlange vor den Autohäusern. Einige der Luxuskarossen werden unpatriotisch ins sanktionierte Russland verkauft. Andere sorgen auf den europäischen Straßen für Unmut. Unverzollt eingeführt sind sie in Städten wie München, Hamburg oder Wien keine Rarität. Aber gleichzeitig einen Lexus fahren und Staatsgelder kassieren? Das stößt übel auf.

Vor allem, wenn man den Blick auf andere Bürgergeldempfänger richtet. Wer als deutscher Staatsbürger Bürgergeld bezieht, darf nur ein Auto bis zu einem Wert von 15.000 Euro besitzen. Auch das Schonvermögen hat eine klare Obergrenze. Nach dem ersten Jahr liegt die Summe bei 15.000 Euro. Bei Ukrainern greift diese Regel jedoch oft nicht, weil ihre Vermögenswerte sich zum Beispiel in der Ukraine befinden und somit als nicht zugänglich gelten. Im ersten Jahr des Aufenthalts in Deutschland müssen zudem ukrainische Autos nicht in Deutschland zugelassen werden.

Warum also nicht gleiche Regeln für alle? Wer vor Krieg flieht, findet in Deutschland eine sichere Unterkunft. Aber die Finanzierung eines Luxuswagens ist nicht die Aufgabe des Staats.