Ukrainer sollen in Österreich erst ihre Autos verkaufen, bevor sie Hilfe bekommen. In Wien hat man es vor allem auf Luxusautos abgesehen.

In Österreich wird über Kürzungen der Grundversorgung für Ukrainer debattiert, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. So war von den Bundesländern beschlossen worden, dass Geflüchtete zunächst ihre Autos verwerten sollen, bevor sie Geld vom Staat bekommen. Die Regelung sollte ab Januar gelten, berichtet der "Standard".

Wien will Sonderregelung

In Wien soll es deshalb jetzt eine Einzelfallprüfung geben, berichtet die "Kronen Zeitung". Wer einen teuren Wagen fährt, dürfte dann kaum für die Grundversorgung in Frage kommen. In anderen Bundesländern wird hingegen argumentiert, dass schon der Besitz eines Fahrzeugs ein Zeichen für ausreichende Mittel sei. Wer Geld für Benzin und Versicherung hat, benötige nach Auffassung der Bundesländer keine Unterstützung, heißt es in dem Bericht.