Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein Ermittlungsverfahren gegen Johannes Varwick eingestellt, weil sie keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Professor der Universität Halle-Wittenberg sieht. Varwick hatte mit einem Tweet Empörung unter Ukraine-Unterstützern ausgelöst. Genervt von einem Account, hatte er eine Art Erfolgsprämie für Hinweise dazu ausgelobt. Doch das war kein strafbares Handeln, so die Berliner Ermittlungsbehörde auf Anfrage von t-online.

Anlass für die Anzeige gegen Varwick und das darauf folgende Ermittlungsverfahren war eine Eskalation in einem zum Teil polemisch geführten Konflikt um Positionen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine . Varwick fiel auf mit Positionen, in denen er Verständnis für die russische Seite anmahnte. Dafür sah er sich auf X scharfer Kritik und auch zum Teil gut begründetem Widerspruch ausgesetzt.

Varwick spekulierte sogar über Geheimdienst-Verstrickung

Varwick bezeichnete den Account dafür als Beispiel für "Untiefen in Social Media" und "Trollfarmen in etlichen Varianten und auf allen Seiten". @Lena4Berger sei ein Account, der "permanent unsachlich andere Auffassungen" delegitimiere, "obsessiv auch mich". Er zweifele, dass @LenaBerger eine reale Person sei, schrieb Varwick und bat um Hinweise: 500 Euro wolle er spenden, wenn die Existenz von "Lena Berger" als reale Person zweifelsfrei bewiesen werden könne. Das war der Auslöser der späteren Anzeige, über die zuerst t-online berichtet hatte .

Varwick spekulierte dann noch, Lena Berger könne "Intelligence Milieu mit staatlicher Beteiligung" sein, unterstellte also eine mögliche Geheimdienstverstrickung. Tatsächlich gibt es einerseits viele Nutzer, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mit ihrem echten Namen auftreten wollen – und auch andererseits Zigtausende prorussische Fake-Accounts, die von Dienstleistern des Kremls angelegt wurden. Von proukrainischen Accounts ist vergleichbares nicht bekannt.

Anzeige von Vorsitzendem von Verein "Fellas"

Die Anzeige kam von dem Regensburger Valentin Spernath, Vorsitzender des im April 2023 gegründeten Vereins Fellas for Europe. "Fellas" ist die Eigenbezeichnung von Ukraine-Unterstützern im Netz. Der Verein unterstützt laut Eigendarstellung mit Spenden, Hilfstransporten und dem Kampf gegen Falsch- und Desinformationen die Ukraine. Spernath sagte t-online, er habe keinen Zweifel, dass es sich bei der Person hinter Lena Berger um eine Frau handele, er habe mit ihr Kontakt.

Der Würzburger Rechtsanwalt Chan-Jo Jun konnte zumindest etwas Licht ins Dunkel bringen: Er bestätigte, dass unter dem Account eine in seine Kanzlei gereiste Hamburger Akademikerin schreibt, deren Daten sich mit Informationen im Account decken. Die Anzeige gegen Varwick hatte sie, anders als von ihr angekündigt, nicht selbst erstattet. t-online erklärte sie, das hätte sonst den Schutz ihrer Identität gefährdet.

Die Anzeige war zunächst in München erstattet worden und hatte dort ein Aktenzeichen bekommen. Die Münchner Behörden hatten das Verfahren dann aber an die Berliner Staatsanwaltschaft abgegeben, weil diese örtlich zuständig sei. Ende Februar ist das Verfahren dort eingestellt worden, so ein Sprecher zu t-online.