Aktualisiert am 08.07.2025 - 23:23 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Russland: Tote nach Drohnenangriff in Kursk

In der westrussischen Stadt Kursk sind nach russischen Behördenangaben mindestens drei Menschen durch eine Drohne getötet worden. Weitere sechs Menschen wurden verletzt, wie Gouverneur Alexander Chinschtein bei Telegram mitteilte. Er warf der ukrainischen Armee einen Angriff auf einen Strand der Großstadt mit über 400.000 Einwohnern vor. Kursk liegt nur gut 90 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt.

Russland startet Angriff mit Drohnen und Kinschal-Rakete

Das russische Militär hat neue Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine mit Kampfdrohnen und Raketen gestartet. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ist mindestens eine der schwer abfangbaren Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) in Richtung des westukrainischen Gebiets Schytomyr abgefeuert worden. Militärbeobachtern zufolge könnte der Militärflughafen Oserne das Angriffsziel gewesen sein. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.

In der Hauptstadt Kiew war der Schall einer vorbeifliegenden Rakete zu hören. Wegen der Raketengefahr wurde kurzzeitig Luftalarm für das gesamte Land ausgerufen. Zusätzlich wurde vor dem Einsatz Dutzender Kampfdrohnen gewarnt.

Selenskyj: Ukraine wird Gespräche mit USA über Luftverteidigung intensivieren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat verstärkte Gespräche mit der US-Regierung über die Luftverteidigung der Ukraine angekündigt. "Ich habe den ukrainischen Verteidigungsminister und den Generalstabschef angewiesen, alle Kontakte mit der amerikanischen Seite zu intensivieren", sagte Selenskyj am Dienstag in seiner täglichen Ansprache.

Kiew stünden nun die nötigen politischen Aussagen und Entscheidungen zur Verfügung. Diese müssten "so bald wie möglich umgesetzt werden, um unsere Leute und unsere Positionen zu beschützen". Das betreffe zuvorderst die Luftverteidigung.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern. "Wir werden mehr Waffen liefern müssen, vor allem Verteidigungswaffen", sagte der US-Präsident vor Journalisten in Washington . "Sie werden sehr, sehr hart getroffen", fügte er mit Blick auf die Ukraine hinzu und betonte erneut, dass er "nicht zufrieden" mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei. Der Kreml reagierte auf Trumps Äußerungen empört. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, das Vorgehen der US-Regierung stehe nicht im Einklang mit den Versuchen, "eine friedliche Lösung voranzubringen".

Trump: "Von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt"

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zunehmend verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wir bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt", sagte Trump im Weißen Haus. "Er ist die ganze Zeit sehr nett, aber es stellt sich heraus, dass es bedeutungslos ist." Bereits am Montag (Ortszeit) hatte Trump sich für ein schnelles Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgesprochen und betont, dass er überhaupt nicht glücklich sei mit Putin.

Putin behandele die Menschen nicht richtig, er töte zu viele Menschen, führte Trump nun aus. Deshalb würden die USA einige Verteidigungswaffen in die Ukraine schicken – er habe das genehmigt. Am Montag hatte das US-Verteidigungsministerium bekanntgegeben, dass es auf Anweisung Trumps zusätzliche Verteidigungswaffen an die Ukraine schickt.