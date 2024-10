Ein Sicherheitsexperte mit Verständnis für russische Positionen fordert Informationen zu einem pro-ukrainischen Account, der ihn ständig kritisiert. Jetzt gibt es gegen Johannes Varwick deshalb ein Ermittlungsverfahren.

Ein Professor betont immer wieder die Interessen Russlands, gibt die Ukraine verloren und wird damit zur Zielscheibe von Ukraine-Unterstützern: Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick ärgerte sich so sehr über ständiges Kontra, dass er den Streit im Netz eskalieren ließ. Varwick wollte ermitteln, wer ihm auf der Plattform X unter dem Namen @lena4berger scharf widerspricht. Deshalb wird aber jetzt offenbar gegen ihn ermittelt. Mit dem Wüten gegen die pro-ukrainische Kritikerin könnte der Professor öffentlich zu Straftaten aufgerufen haben, so der Vorwurf in einer Akte der Staatsanwaltschaft.

Es geht in dem Fall vor allem darum, wie offen Menschen im Netz auftreten sollten. Nach der Lesart des Professors der Universität Halle/Saale nur dann mit einem Namen, wenn es auch der echte eigene Name ist. @lena4berger heißt nicht wirklich so. Das war für ihn der Auslöser, eine Art Feldzug gegen mögliche ominöse Praktiken von Geheimdiensten in sozialen Netzwerken zu beginnen. Dass er mehr über die Identität einer Nutzerin wissen wollte und in einem Tweet eine Zahlung für entsprechende Informationen in Aussicht stellte, löste einiges aus.

Tausende erklärten sich solidarisch mit "Lena Berger"

Die Gegenpole: Die erste Reaktion war eine Welle der Solidarisierung mit dem Account @lena4berger und ein Trend: Massenhaft schrieben Nutzer #IchbinLenaBerger. Varwick schrieb später davon, "einige Zehntausend" hätten sich geoutet. Auf X posteten das auch prominente Politiker wie CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter oder Marcus Faber (FDP), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.

Sie gehören zu den energischsten Fürsprechern einer möglichst umfangreichen Unterstützung der Ukraine. Sie halten das für nötig, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin erfolgreich einzuhegen und Verstöße gegen das Völkerrecht nicht als lohnenswert erscheinen zu lassen. Varwick ist ein Gegenpol. Er war auch Unterzeichner eines "Manifests für Frieden im Ukraine-Russland-Krieg" von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Die Unterschrift zog er zwar wieder zurück. Das tat der überzeugte AfD-Kritiker aber nur, weil er fehlende Abgrenzung kritisierte, nicht aus inhaltlichen Gründen. Seine Kritik an Lena Berger wurde aber auch von AfD-Politiker Maximilian Krah verbreitet.

Die Varwick-Haltung: Varwick hält es vereinfacht für kluge Realpolitik, die Ukraine sich selbst zu überlassen und Putin nicht zu dämonisieren. Zwar gibt es von russischer Seite keine Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft ohne Maximalforderungen, die für die Ukraine völlig inakzeptabel sind. Dennoch drängt Varwick auf diplomatische Lösungen. Er verurteilt zwar Russlands Krieg – aber mit der Forderung, die Ukraine aufzugeben, bedient er zumindest russische Interessen.

Deshalb bringt ihm sein Auftreten regelmäßig auch zum Teil überzogene Kritik und Spott ein. Scharfen Widerspruch bekommt er häufig und deutlich auch von @lena4berger. Sie hat ihn schon einen "sich selbst bespiegelnden Quacksalber" genannt und spricht dem Mitherausgeber des Grundlagenwerks "Kursbuch Politikwissenschaft II" ab, ein seriöser Politikwissenschaftler zu sein – widerlegt ihn aber auch immer wieder begründet.

Varwick spricht von "Trollfarmen auf allen Seiten"

Der Aufruf: Am 8. September platzte dem Professor offenbar der Kragen. Er wollte endlich wissen, wer hinter dem Account @lena4berger steckt. Auf X forderte er auf: "Hinweise gerne hier als Kommentar." Sei Lena Berger eine reale Person, spende er 500 Euro für einen guten Zweck und entschuldige sich.

