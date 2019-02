Empörung über Gesundheitsminister

"Bitte halten Sie den Mund, Herr Spahn"

05.02.2019, 13:00 Uhr | iger, t-online.de

Mit einem Tweet zum Weltkrebstag hat Jens Spahn für Aufregung gesorgt. Der Gesundheitsminister hatte Ratschläge für den persönlichen Kampf gegen Krebs gegeben.



Gesundheitsminister Jens Spahn hat mit einem Tweet Krebspatienten und Angehörige von krebskranken Menschen verärgert. Er schrieb am Montag, dem Weltkrebstag: "Jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen."



Wie das aussehen soll, schrieb der CDU-Politiker gleich dazu: "Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!" Seinen Tweet versieht er mit den Hashtags Weltkrebstag und Prävention. Die Risikofaktoren, die Spahn aufzählt, sind wissenschaftlich bewiesen. Dennoch fühlen sich die Nutzer von dieser Aussage provoziert, da es auch Menschen gibt, die trotz Prävention an Krebs erkranken.



Die Antworten auf Spahns Tweet lassen nicht lange auf sich warten. Viele Nutzer sind empört über die Aussage.

Jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen. Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!#Weltkrebstag #Prävention — Jens Spahn (@jensspahn) February 4, 2019

Die Twitter-Reaktionen haben es in sich



Ein Nutzer schreibt: "Als ich Krebs hatte, war ich 13, Nichtraucher, lief die 1.000 Meter in unter 3:30 und aß regelmäßig gesund, Landjugend und so. Stimmt schon, hätte mehr tun sollen." Eine Nutzerin ist ebenfalls empört: "Im Namen meiner mit 41 Jahren erst an Brustkrebs erkrankten und später an Hirntumor verstorbenen Tante (Nichtraucher, sehr schlank, fit), die meine beiden damals 13-jährigen Cousins als Halbwaisen hinterließ, wünsche ich dem Herrn für diese Aussage, er möge mir nie begegnen."



Auch Pressesprecher Holger Laschka von den Grünen in Bayern hat einen deutlichen Kommentar zu Spahn abgesetzt. Er schreibt: "Weltoberlehrertag – Ratschläge auf 'Bild-der-Frau-Niveau'. Und der wichtige Hinweis auf den Sonnenhut (!) fehlt auch noch."



In der Durchschnitt bekommt Spahn für seine anderen Posts bis zu 50 Antworten. Bei seinem neuesten Beitrag sind es schon über 1.300 Kommentare.

Ein weiterer Betroffener schreibt: "Mein Vater starb an Lungenkrebs, fuhr Fahrrad und ernährte sich gesund. Er ging 25 Jahre lang in die Druckerei und arbeitete hart. Der Krebs kam von den in den 60er- und 70er-Jahren verwendeten Bleiplatten. – Bitte halten Sie den Mund, Herr Spahn".





