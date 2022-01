In Washington

Neonazi der "Atomwaffen Division" zu Haft verurteilt

12.01.2022, 07:33 Uhr | dpa, AFP

Die "Atomwaffen Division" war in Deutschland wegen Morddrohungen gegen Politiker bekannt geworden. Nun gab es in den USA ein Urteil: Der Mann hatte eine führende Position in der Neonazi-Gruppe inne.

Ein führendes Mitglied der Neonazi-Gruppierung "Atomwaffen Division" ist im US-Bundesstaat Washington zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Kaleb Cole (25) wurde unter anderem beschuldigt, an einer Verschwörung zur Einschüchterung von Journalisten und anderen beteiligt gewesen zu sein, die sich gegen Antisemitismus engagierten, wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte.



"Kaleb Cole hat geholfen, eine gewalttätige, landesweite Neonazi-Gruppe anzuführen", sagte Staatsanwalt Nick Brown. "Er rief wiederholt zu Gewalt auf, hortete Waffen und organisierte 'Hasscamps'." Drei Mittäter, die sich schuldig bekannt hatten, waren bereits früher verurteilt worden.

Morddrohungen gegen Özdemir und Roth

Die "Atomwaffen Division" war in Deutschland im Herbst 2019 wegen Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth bekannt geworden. Das Bundesinnenministerium hatte damals mitgeteilt, die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten die Aktivitäten dieser Gruppierung sehr intensiv. Erstmals sei die Gruppe den Behörden im Juni 2018 aufgefallen. Es gebe Anhaltspunkte für Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.



Die Organisation gilt als extrem fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden Mitglieder in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden sowie mit mutmaßlichen Plänen für Anschläge etwa auf Synagogen in Verbindung gebracht.

Cole war Anfang 2020 zeitgleich mit drei anderen Mitglieder der Atomwaffen Division festgenommen worden. Der Gruppe wurde zur Last gelegt, bedrohliche Poster mit NS-Symbolen entworfen und verschickt oder sie an den Häusern ihrer Opfer angebracht zu haben. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Juden oder schwarze Journalisten.

"Deine örtlichen Nazis haben dir einen Besuch abgestattet"

Die Poster zeigten unter anderem eine Figur, die einen Molotowcocktail auf ein Haus wirft, und hatten die Aufschrift "Deine örtlichen Nazis haben dir einen Besuch abgestattet". Cole soll die Poster entworfen haben.

Die drei anderen Festgenommenen hatten sich in dem Verfahren schuldig bekannt. Einer erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren, der zweite eine Gefängnisstrafe von 16 Monaten. Der dritte Angeklagte, ein Transgender, entging einer Haftstrafe. Der Richter war der Auffassung, dass er in jungen Jahren bereits genug gelitten hatte. Cole plädierte dagegen auf nicht schuldig, ihm wurde deswegen der Prozess gemacht.