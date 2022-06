Opferbeauftragte fordert von Firmen Geld für DDR-Zwangsarbeiter

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke ├╝bt scharfe Kritik an westlichen Konzernen, die fr├╝her Waren aus Zwangsarbeit in DDR-Gef├Ąngnissen bezogen. "Es besch├Ąmt mich zutiefst, dass im Gegensatz zum schwedischen M├Âbelkonzern Ikea bis heute keines der gr├Â├čeren westdeutschen Unternehmen, die von Zwangsarbeit profitiert haben, sich dazu bereit erkl├Ąrt hat, sich an der Unterst├╝tzung der Opfer zu beteiligen", sagte Zupke am Donnerstag in Berlin.