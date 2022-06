Urteil gegen Ex-KZ-Wachmann Josef S.: Wir haben es viel zu spät begriffen!

Die Justiz hat in den vergangenen Jahrzehnten versagt. Schnell sind Politiker dabei, wenn es heißt, sich in die Chöre einzureihen, die "Nie wieder!" rufen. Doch wo bleibt der Sinn fĂŒr die gerechte Strafe derer, die nach Kriegsende ein normales Leben fĂŒhren konnten? Das ist dann wohl doch nicht so wichtig. Heute ist es schwerer, eine Beweislage vor Gericht vorzubringen, die eine Verurteilung wahrscheinlich macht. Vor 70 Jahren wĂ€re das noch einfacher gewesen.

Leon Schwarzbaum erlebte Urteil nicht mehr

Der Holocaust-Überlebende Leon Schwarzbaum, 101 Jahre alt, musste auf den Tag warten, an dem er in dem Prozess aussagen konnte. Mit seinem Enkelsohn besuchte er einmal die Verhandlung in Brandenburg an der Havel. Er war selbst erst in Auschwitz, dann in Sachsenhausen inhaftiert. Es sollte nicht mehr zu einer persönlichen Aussage von ihm kommen. Schwarzbaum starb vor wenigen Wochen. Seine Schilderungen von der Zeit im KZ Sachsenhausen fanden nur noch schriftlich ihren Weg in die Akten. Und genau daran zeigt sich das grĂ¶ĂŸte deutsche VersĂ€umnis in der Aufarbeitung der Nazi-Kriegsverbrechen: es wurde viel zu lange gewartet. Und jetzt lĂ€uft die Zeit ab.