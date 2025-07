Vor der Wahl Falschinformation zu Merz' Gesundheit

Merz wird in einem Video und auf der Seite ein "sinnloses Gemetzel" bei einem privaten Jagdausflug in Kanada angedichtet. Merz sei demnach zunächst auf Robbenjagd gewesen. Ein manipuliertes Foto zeigt einen Person mit Merz' Gesicht auf dem Schnee kniend neben einer toten Robbe. Tags darauf sei Merz bei der Jagd einer Eisbärenfamilie begegnet und habe trotz der Warnung der Führer erst die Mutter und dann die beiden Jungen getötet.

Im Video sind auch Bilder toter Eisbären zu sehen. Zu Wort kommt dann noch eine Person mit dem Aussehen der einheimischen Inuits. Merz habe nicht nur gegen das Gesetz verstoßen. Was er getan habe, sei "ein Verstoß gegen alles, woran wir glauben". Die 1.000-Einwohner-Stadt Coral Harbour im Norden Kanadas wolle nicht die "Spielwiese der Reichen" sein. Richtig ist, dass es dort tatsächlich in der Umgebung Eisbären gibt. Bürgermeister

Vor der Bundestagswahl hatte es bereits einen "Nachrichtenartikel" und ein Video gegeben, wonach ein Arzt nach einer längeren Behandlung Merz für psychisch instabil halte. Genutzt worden war für die Darstellung ein angeblicher Mediziner des tatsächlich existierenden Karolinen-Hospital in Merz Nachbarschaft in Arnsberg. Doch weder gibt oder gab es dort den Arzt noch hat das Hospital eine entsprechende psychiatrische Abteilung.

Alina Lipp ging mit Verbreitung voran

Dahinter steckt nach Recherchen verschiedener Medien vor allem der US-Amerikaner John Mark Dougan, der in den USA seine Anstellung als Hilfssheriff verloren hatte und in Russland politisches Asyl erhielt. Er steckt hinter einem Netzwerk frei erfundener lokaler Nachrichtenseiten. In Deutschland hatte etwa eine nicht existente "Berliner Wochenzeitung" eine erfundene Story mit Fotos gebracht, Ukrainer hätten einen Schweinekopf in Berlins älteste Moschee geworfen.